В 2023 году россияне получили рекордное число грин-карт — аналогов постоянного ВНЖ в США. В финансовом году, который длился с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го, американские власти выдали россиянам 12 790 соответствующих документов. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году — тогда 9774 россиян стали обладателями грин-карты.

Это следует из расчетов иммиграционной компании Second Wind на основе данных министерства внутренней безопасности США (DHS) и других профильных ведомств, пишут «Ведомости».

Для сравнения: жители Украины в 2023 году получили 11 210 грин-карт (в 2022-м было 11 719), а Казахстана — 2610 (1637 в 2022-м). Больше всего грин-карт было выдано жителям соседней с США Мексики — 179 830.

В топ-5 вошли Индия (76 020), Куба (74 040), Доминикана (66 450) и Китай (58 820). В целом, по данным DHS, грин-карты в 2023 году получили 1 173 640 иностранцев. Это рекорд с 2016-го, когда было выдано их максимальное количество: 1 183 505.

Общий рост показателей обусловлен отчасти восстановлением работы учреждений США после отмены ковидных мер, пояснили в Second Wind. При этом алгоритм получения грин-карт не изменился: сначала необходимо подать петицию в службу гражданства и иммиграции США (USCIS) из своей страны, а при одобрении оформить иммиграционную визу и после въезда в США получить грин-карту. Альтернатива — подача документов на смену статуса на территории США при условии пребывания там по неиммиграционной визе.

В 2023 году большинство заявок (615 130) были получены по альтернативному пути, а 558 510 грин-карт оформлены через консульства на территории страны гражданства.

Самым частым основанием для выдачи стали близкородственные связи с гражданами США (559 190). На втором месте — отдаленные родственные связи (202 550), на третьем — трудоустройство (196 420). В лотерею грин-карту выиграли 66 760 человек. Беженцы получили 40 330 грин-карт, а еще 53 380 проходят по категории «другое».

При этом оформление документов и виз США в дипломатических учреждениях в России до сих пор приостановлено из-за взаимного сокращения численности дипперсонала в 2021 году Москвой и Вашингтоном. Для получения виз россияне по-прежнему едут в третьи страны.

США всегда охотно принимали российских граждан по легальным каналам, последние два года не исключение, говорит руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. По ее словам, рост выдачи грин-карт отражает рост потока заявок, а не изменение политики США: квоты на легальных мигрантов из России за время войны в Украине ни разу не сокращались. (moscowtimes.ru)