В 2023 году больше всего шенгенских виз россиянам выдали Италия, Франция и Испания. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику, опубликованную Еврокомиссией.

Италия выдала россиянам 134 тысячи виз, Франция – 99,6 тысячи, Испания – 96,8 тысячи. Доля отказов в выдаче визы со стороны этих стран также относительно небольшая: 6,4%, 8,5% и 13,5% соответственно.

Самый высокий процент отказов в визе россиянам у Мальты – 34,8%, Эстонии – 31,7%, Швеции, Австрии и Германии – больше 20%. Эстония прекратила выдавать гражданам России туристические визы, но продолжает принимать заявления на визу для лечения, поездки к близким родственникам и по гуманитарным причинам. Аналогичные ограничения ввели Латвия, Литва и Финляндия – с их стороны доля отказов ниже.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на шенгенскую визу, попав в пятёрку лидеров по этому показателю – вслед за Китаем, Турцией, Индией и Марокко. В документе отказали каждому десятому российскому заявителю. Доля отказов выросла в 13 раз по сравнению с 2019 годом, когда она составляла менее полутора процентов.