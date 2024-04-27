Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ выступает за продолжение контактов между Азербайджаном и Арменией для урегулирования спорных вопросов и подписания мирного договора. Его слова передает ТАСС.

Отвечая на просьбу журналистов высказаться о протестах в Армении против порядка делимитации границы с Азербайджаном, Песков сказал, что в Кремле не хотели бы это комментировать.

«Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора», — сказал пресс-секретарь.

В ночь на 27 апреля стало известно, что военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста в армянском приграничном селе Киранц Тавушской области с требованием остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном.

Министерство обороны Армении заявило, что принимает меры после появления соответствующих сведений. Там также предупредили, что за любыми попытками вовлечения армянских вооруженных сил в политические процессы последует адекватная правовая оценка.

В связи с очевидным случаем отказа группы военнослужащих выполнять отдельные обязанности возбуждено уголовное дело.

Как передает Арменпресс,, Следственный комитет распространил по этому поводу сообщение.

«Из военной полиции Минобороны РА поступило сообщение, что в 2024 году 26 апреля около 23:30 часов из изучения распространенных в Интернете видеороликов стало ясно, что примерно в это же время к протестующим на трассе Киранц-Воскепар в Тавушской области присоединилась группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны РА, заявив, что они сложили оружие, то есть отказались нести отдельные обязанности военной службы и с этого момента, фактически прекратив свою службу, присоединились к демонстрантам», — говорится в сообщении.