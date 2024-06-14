Бывший президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами в Конгрессе раскритиковал выделение Украине $61 млрд помощи, сообщил член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

«Трамп об Украине: «Они никогда не будут рядом с нами», — написал республиканец в соцсети X.

По словам Гетца, Трамп заявил, что США должны «платить нашим военным больше», вместо того, чтобы отправлять миллиарды долларов в Украину.

«Трамп, критикующий помощь Украине в лицо спикеру (Палаты представителей США Майку) Джонсону, — это эпично», — отметил Гетц.

Трамп провел встречу с республиканцами в Конгрессе. Это было первое посещение экс-президентом Капитолийского холма после событий 6 января 2021 года.(interfax.ru)