Соединенные Штаты практически практически исчерпали свои возможности по оказанию помощи Украине, поэтому американский Конгресс должен одобрить новые ассигнования для Киева. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

«У нас почти закончились деньги, которые нам необходимы [для поддержки Киева], и у нас почти закончилось время», — сказал он. В этой связи Блинкен отметил, что Конгресс США должен как можно быстрее рассмотреть вопрос о выделении новой помощи Украине. (ТАСС)