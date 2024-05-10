Боливия направила 90 тонн гуманитарной помощи сектору Газа и требует обеспечить ее доставку нуждающимся. Об этом заявило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«90 тонн гуманитарной помощи, которые были отправлены морским путем от имени Боливии, были переданы представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которых правительство Палестины официально уполномочило получать гуманитарную помощь», — приводятся в сообщении МИД слова главы ведомства Селинды Сосы.

Министр также выразила обеспокоенность в связи с тем, что груз все еще находится на контрольно-пропускном пункте «Рафах». «Мы вновь обращаем внимание на систематическую блокаду, которую осуществляет Израиль для недопущения гуманитарных операций в секторе Газа. <…> Препятствование доставке гуманитарной помощи палестинскому народу представляет собой очень серьезное нарушение прав человека и ухудшает положение населения в зоне конфликта», — сказала Соса.

Как сообщил МИД, Боливия отправила в сектор Газа продукты питания, воду и лекарства. Это уже вторая партия помощи, которую направила южноамериканская страна. В октябре 2023 года Боливия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за операции в секторе Газа.