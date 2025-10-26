Президент Палестины Махмуд Аббас издал новую конституционную декларацию, согласно которой вице-президент займет пост исполняющего обязанности главы Палестинской национальной администрации (ПНА), если этот пост останется вакантным. Об этом говорится в тексте, опубликованном агентством WAFA.

Согласно документу, «в случае, если пост главы ПНА станет вакантным в отсутствие Законодательного совета, заместитель председателя Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины и вице-президент Государства Палестина временно возьмут на себя исполнение обязанностей президента ПНА на срок, не превышающий 90 дней, в течение которых будут проведены свободные и прямые выборы для избрания нового президента в соответствии с законом о выборах Палестины».

В том случае, если выборы не могут быть проведены в течение этого срока из-за форс-мажорных обстоятельств, срок полномочий и. о. президента может быть продлен на новый срок, но только единожды. В документе подчеркивается, что новая конституционная декларация подтверждает «принцип разделения властей и мирной передачи власти посредством [проведения] свободных и справедливых выборов».

В конце сентября, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию ближневосточного вопроса, Аббас заявил, что президентские и парламентские выборы в Палестине состоятся в течение года после полного прекращения огня в секторе Газа.