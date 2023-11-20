В следующем году минимальная зарплата в республике останется на прежнем уровне, т.е. не превысит 345 манатов, зато несколько подрастет средняя номинальная зарплата. По данным Счетной палаты, средние оклады азербайджанцев подрастут до 980 манатов.

Сколько же в среднем получают наши граждане и будут получать в наступающем году? Здесь нужно оговориться, что средняя номинальная зарплата еще не показатель, что именно столько вы получаете или сможете получить, устроившись на среднестатистическую работу. Ведь неслучайно этот показатель сравнивают со средней температурой по местности, что же касается зарплат, у кого-то они высокие, но в массе своей лишь немногим отличаются от минимума. Так что планка среднего оклада по стране завышена, а по столице она традиционно выше. Если верить последним сводкам Государственного комитета по статистике, в столичном регионе получают в среднем 1200 манатов.

На самом деле такие оклады хоть и практикуются в где-нибудь в частном секторе, зарплаты бюджетников вдвое меньше, причем, речь идет о квалифицированных работниках, чьи зарплаты едва дотягивают до 800 манатов в месяц, а с вычетом всевозможных отчислений масса граждан получает и того меньше. Например, при зарплате 800 манатов нетто оклад работника бюджетной организации — 672 маната (подоходный налог – 84 ₼, отчисления в Государственный фонд социальной защиты — 24,00 ₼, страхование от безработицы — 4,00 ₼, обязательное медицинское страхование — 16 ₼). Чистые зарплаты в частных ненефтяных структурах выше, поскольку в этой сфере действует мораторий на подоходный налог. При той же начисленной зарплате чистый оклад труженика в сфере частного бизнеса составит 714 манатов.

Бравируя средним начисленным окладом в 980 манатов (нетто зарплата 871 ₼ для частного сектора и 817 ₼ — государственного) минимальная зарплата в нашей стране тоже облагается всем приведенным перечнем налогов. Так что на руки обладатели самых маленьких зарплат получают не начисленные 345 манатов, а 306 манатов в бюджетной сфере и 316 – в частной. Кстати сказать, все это время местные экономисты предлагали освободить зарплатный минимум от государственных сборов, да только воз и ныне там. Мы уже неоднократно писали, что наиболее приближенный к реальности статистический подсчет средней зарплаты – это медианный подход. Медианная зарплата в Азербайджане за девять месяцев этого года составила 478 манатов (432 ₼ в частном ненефтяном секторе и 413 – в бюджетной сфере). Как видите, масса граждан получает на 133 маната больше установленного минимума.

Есть еще один момент, связанный с зарплатным минимумом. Оставив минимальную зарплату на прежнем уровне, сейчас муссируют тему прироста средней зарплаты. Обратная сторона этого вопроса в том, что по подписанной нашей страной Европейской хартии минимальная оплата труда должна составлять 60% от средней номинальной зарплаты. Так что, следуя этой логике, при средней номинальной зарплате в 930 манатов МРОТ у нас, по идее, должен составлять 558 манатов. А если в следующем году средняя номинальная зарплата поднимется до 980 манатов, то и минимум должен вырасти до 588 манатов. Вот только МРОТ у нас вдвое меньше, а масса зарплат по стране лишь немногим выше этой планки.

Кроме этого, существуют стандарты Международной организации труда. МОТ рекомендует странам добиваться коэффициента замещения пенсией зарплаты (стандарт, по которому в мире оценивают состояние пенсионного обеспечения) не ниже 40% от утрачиваемого заработка. Чтобы контраст между уровнем жизни работника и пенсионера не был бы слишком резким. Европейская социальная хартия предлагает считать минимальной нормой социального обеспечения по старости коэффициент замещения в размере 55-60%. По мнению аналитиков, в нашем случае низкая оплата труда создает еще и видимость достойного пенсионного обеспечения.