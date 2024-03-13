Опасные возгласы в эти дни слышатся как из Еревана, так и из Москвы. Армянская власть стремится вырваться из-под зоны влияния России, а та всеми силами пытается Армению удержать.

Не для того Москва затевала весь этот сыр-бор с восстановлением СССР-2, начав с Украины, чтобы сейчас, когда раскрыты все карты и определена главная цель, так легко отказаться от одной из составляющей, по факту на 60-70% находящейся в зависимости от России, как в экономическом плане, так и по человеческому фактору, с учетом большого числа проживающих там и имеющих российское гражданство лиц армянской национальности, а также пророссийски настроенной оппозиции. Не стоит забывать и о уже второй мягкой интервенции в экономику Армении после начала вторжения в Украину посредством капиталовложений приехавших из России россиян.

Несмотря на сыплющиеся из всех официальных российских структур угрозы и увещевания, малюсенькая Армения, вернее ее премьер-министр Никол Пашинян, стойко держится, словно оловянный солдатик. И прокладывает шаг за шагом для своей страны, пусть и тернистый, путь в Европу.

Вот уже Армения заморозила свое участие в ОДКБ, не участвует в заседаниях организации, и Пашинян выдвигает условие — «Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы. Ожидаем лишь ответа на вопрос — какова зона ответственности организации в Армении».

Одновременно он заявляет о скорой, к осени, подаче заявки на вступление в Европейский союз, выгоняет российских пограничников из международного аэропорта Звартноц в Ереване и с 1 августа забирает у них контроль на границе, осуществляемую по договору между Москвой и Ереваном, подписанному еще 30 сентября 1992 года.

Параллельно с этими процессами Пашинян говорит о намерениях продлить мандат миссии ЕС в Армении еще на 2 года с увеличением ее численности с 138 до 209 человек. Ну и стремится как можно быстрее подписать мирное соглашение с Азербайджаном, всячески стараясь исключить из процесса Россию, и налаживает отношения с Турцией.

Но одновременно Армения активно вооружается, укрепляет свою обороноспособность, получает из Индии артиллерийские системы ATAGS калибра 155 мм, подписывает с индийскими фирмами еще несколько контрактов на покупку самоходных гаубиц MArG 155 и системы ПВО Akash. А самое главное – будучи пока еще членом ОДКБ и имея на своей территории военную базу России, идет на военное сотрудничество с Францией, французский министр обороны приезжает в Ереван, Пашинян наезжает в Париж, Макрон обещает ему военную помощь — бронемашины Bastion, радары Ground Master (GM 200) компании Thalès, которые позволяют обнаруживать самолеты противника на расстоянии 250 километров, а также приборы ночного видения, бинокли, ракетные комплексы Mistral 3, а французские военные планируют проведение для армянских военнослужащих 3-х курсов горной боевой подготовки.

Соответственно, Москва в гневе, официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендует Еревану внимательнее изучать географию и историю — «Нужно раскрыть карту и посмотреть, в каком регионе находится эта страна, среди каких соседей, и почитать учебники истории», и напоминает, что «Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ».

Российские эксперты и политики усматривают в действиях Пашиняна козни Запада и пугают Армению последствиями. Так, как считает эксперт ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, существование страны в рамках «одиночного плавания» приведет ее к исчезновению. По его словам, которые приводит NEWS.ru, такие настроения обусловлены стремлением Запада «разделить» Россию с Арменией и полностью «выдавить» Москву из Южного Кавказа.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий, комментируя решение Еревана выслать российских пограничников, сравнил ситуацию с украинской, а действия Пашиняна с деятельностью экс-президента Украины Петра Порошенко и президента Владимира Зеленского. «На сегодняшний день Пашинян делает все, что когда-то делал Порошенко и продолжил делать Зеленский. Он идет по протоптанной дорожке, которую определяют для него англосаксы, решившие сделать из Армении очередной антироссийский фронт», — заявил Водолацкий.

Особую озабоченность вызывают его слова — «И мы намерены продолжить выполнять свои обязательства, для того чтобы Армения не оказалась в том же положении, что и Украина».

Именно это и есть ключевые слова. Вот чего и кого опасается Армения. Не Азербайджана, с которым рвется подписать как можно быстрее мирный договор, принимая практически все условия Баку, не Турции, с президентом которой Пашинян, с его же слов, находится на постоянной связи и пограничникам которой, по версии армянской оппозиции, может доверить охрану своих границ. Боится Армения Россию, которая может поступить с ней также, как и с Украиной, причем проглотит и даже не подавится. Вот почему Пашинян вооружается и ищет новых попечителей.