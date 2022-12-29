Почти 30-летняя оккупация Арменией азербайджанских земель, конец которой был положен осенью 2020 года, наглядно доказал известное изречение знаменитого гангстера Аль Капоне. Многим, наверняка, известна его фраза: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».

На протяжении всех бесконечных и, как оказалось, бессмысленных встреч и переговоров с азербайджанской стороны было немало добрых слов. На что только не шел Азербайджан, находящийся под мощным давлением мировых силовых центров, ради того, чтобы решить конфликт мирным путем, избежать кровопролития.

Баку даже предлагал армянам ныне почившего в бозе географического понятия «Нагорный Карабах» самый высокий статус автономии в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Казалось бы, решить затянувшийся на десятилетия конфликт – пустяковое дело: армянской стороне нужно было всего лишь выполнить известные 4 резолюции СБ ООН.

Однако врожденная наглость, страсть к грабежам, убийствам, воровству, фашистская идеология, глубоко пустившая корни в умы и сердца «многострадального» народа, сводили на нет мирные инициативы Азербайджана.

Потерявшие чувство реальности армяне, пребывавшие в эйфории от захваченных (причем, чужими руками) земель, наивно полагали, что никто и ничто не грозит «арцаху», и очень скоро мир признает его «независимость».

Так продолжалось до сентября 2020 года, когда Баку к доброму слову добавил «пистолет». Произошло чудо. Еще вчера хорохорившиеся «непобедимые» армяне при виде «пистолета» из «воинов» превратились в лучших спринтеров на планете.

Казалось бы, после сокрушительного поражения и подписания позорного акта о капитуляции Армении следовало бы угомониться и начать менять свое мировоззрение. Если коротко, отойти от мышления конца 80-ых-начала 90-ых годов прошлого века, и воспринимать реальность такой, какая она есть, а не через призму своих иллюзий.

К сожалению, этого не произошло. Представители «древнейшего» народа в поствоенный период неоднократно предпринимали провокационные действия в отношении Азербайджана, надеясь на мифический реванш. И каждый раз болезненный щелчок со стороны Азербайджана по армянскому носу оборачивался очередной партией армянских зинворов, которых транспортировали в цинковых гробах.

Но в какой-то период армянские власти, то ли осознав, а скорее всего, будучи вынужденными, стали рассуждать и действовать более трезво.

Стороны, поменяв бессмысленную российскую площадку переговоров на европейскую, добились существенного прогресса на пути подписания мирного соглашения. Ереван уж более не артачился, про статус не упоминал, одним словом, покорно следовал бакинской повестке. Тут немаловажно отметить, что наша повестка опиралась исключительно на международные нормы права.

Однако в сентябре мы становимся свидетелями череды событий, которые фактически ставят крест на мирном договоре. На авансцену выходит засланный казачок из Москвы, мошенник мирового масштаба Рубен Варданян. Он появляется в Карабахском регионе, становится «госминистром», сепаратистские настроения приобретают новую форму. И все это в течение короткого времени .

Но задача у него совсем другая. Варданян, прикрываясь высокими словами о патриотизме, армянском народе, «независимом арцахе», на деле преследует иную цель. Заняться привычным ему делом, в котором он ас: а именно грабежом. Грабежом на азербайджанских землях.

Про незаконную эксплуатацию месторождений «Гызылбулаг» и «Демирли» говорилось и говорится много, поэтому нет необходимости повторять предысторию акции азербайджанских экоактивистов, представителей гражданского общества, волонтеров, которая продолжается 18-ый день.

Гораздо интереснее другое. Азербайджанские активисты, не перекрыв пресловутую дорогу Ханкенди-Лачын, тем не менее, перекрыли не только канал доставки азербайджанского золота, меди и молибдена из Карабаха в Армению, но и оружия для недобитых террористов в обратном направлении.

Это не могло не обеспокоить кучку сепаратистов в лице варданянов, арутюнянов и прочей нечисти, и маховик лживой пропаганды был раскручен в лучших армянских традициях.

Хаи не стали изобретать велосипед, и в ход пошла набившая оскомину «геноцидальная» карта. Мол, азербайджанцы перекрыли «дорогу жизни», карабахские армяне в «блокаде», умираем с голоду и так далее.

А недавно одно из армянских СМИ представило репортаж о «нелегкой» жизни армянской семьи, в котором многодетная мать — некая Карине плачется, что нет картофеля, масла и (внимание!)… сигареты дают поштучно.

Ну да ладно, со штучными сигаретами Карине, речь о другом. Самое забавное заключается в том, что даже сами армянские СМИ то и дело распространяют новости, что по дороге Ханкенди-Лачын ежедневно беспрепятственно проезжают гражданские автомобили, транспорт с гуманитарным грузом. В таком случае, о какой блокаде может идти речь?

Впрочем, когда армян останавливала такая «мелочь», как называть правду кривдой, и наоборот. Одно можно сказать: раскрученный армянами маховик клеветы и провокации не дал никакого результата. Ну, полаяли из-за рубежа ручные псы армянского лобби, пошумели, и все. На нашей земле никто нам не указ.

А тем временем, вконец запутавшийся в политических играх ярко выраженный профан Никол Пашинян вновь сел в лужу. Так, он решил давать советы (и даже не советы, а инструкции) России, чтобы найти выход из ситуации, сложившейся вокруг лачынской дороги.

По его словам, если Россия не сможет обеспечить стабильность и безопасность в «Нагорном Карабахе» (здесь и далее кавычки #) в силу объективных или субъективных причин, то она должна (именно должна, никак иначе!) либо инициировать обсуждение на заседании Совбеза ООН, подняв тем самым вопрос о наделении российских миротворцев мандатом СБ ООН, либо о направлении дополнительных многонациональных миротворческих сил в «Нагорный Карабах»

Есть такое известное выражение: не стыдно не знать, стыдно не учиться. Можно быть безграмотным, в том числе, и политически безграмотным, в конце концов никто же политиком не становится в утробе матери. Всему можно научиться. Однако Пашинян за четыре года пребывания у власти так ничему и не научился. Мышление «человек с рюкзаком» так и осталось на «рюкзачном» уровне.

Впрочем, урок политической грамоты Пашиняну преподал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, для предоставления российским миротворцам, размещенным в Нагорном Карабахе, мандата ООН, а также возможного привлечения международных сил необходимо согласие и Армении, и Азербайджана. «Международные миротворцы могут привлекаться, если на то есть согласие обеих сторон конфликта. И это – не только Армения, но и Азербайджан», — подчеркнул Песков.

Для не блещущего умом Пашиняна еще раз напомним слова Ильхама Алиева о том, что вопрос армян Карабахского региона является внутренним делом Азербайджана. Надеюсь, хотя эту простую истину мозг армянского премьера способен переварить.

Напоследок, хотелось бы вновь вернуться к словам Аль Капоне. Азербайджанская сторона пока добрым словом пытается добиться допуска наших специалистов для мониторинга незаконно эксплуатируемых месторождений. А может, самое время добавить к слову и «пистолет»?

Нет, я не имею в виду, начать какие-то военные действия. Все гораздо проще. Коли армяне и без того вопят на весь мир о «блокаде», то почему бы нам и в самом деле не устроить настоящую, не фейковую блокаду? То есть, если на Азербайджан лают без оснований, то пусть хотя бы гавкают, имея на то основания. Хуже не будет. Зато армяне в полной мере почувствуют на своей шкуре прелести истиной блокады.