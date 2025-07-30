В первом полугодии 2025 года Государственная служба финансового контроля Министерства финансов Азербайджана выявила 162 млн манатов избыточных и необоснованных выплат в 77 организациях.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Согласно данным, проверки проводились как в рамках текущего плана, так и на основании обращений правоохранительных органов.

Только по запросам Генеральной прокуратуры и других силовых структур было проведено 53 проверки, в ходе которых обнаружены избыточные и необоснованные платежи на сумму 85,24 млн манатов.

В рамках же плановых и внеплановых мероприятий было проверено еще 24 учреждения, где выявлено 76,77 млн манатов необоснованных расходов. Также в рамках предварительного финансового контроля предотвращено нецелевое расходование 10,22 млн манатов.

По всем выявленным фактам подготовлены материалы и направлены в Генеральную прокуратуру Азербайджана.