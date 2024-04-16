Российский миротворческий контингент, дислоцированный в Карабахе, покидает Азербайджан, сообщает Спутник Азербайджан.
Согласно информации, первый состав и военная техника миротворческого контингента покинули территорию албанского храма Худаванг в Кяльбаджарском районе несколько дней назад. Сейчас монастырь охраняется сотрудниками МВД Азербайджана.
СМИ отмечают, что таким образом начался вывод миротворческого контингента РФ с территории Азербайджана.
Напомним, что российские миротворцы были дислоцированы на территории Карабаха в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанного 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, России и Армении.