Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покидают территорию палестинского медицинского комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа после проведения военной операции на ее территории.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, израильские войска «полностью выводятся из комплекса «Аш-Шифа» и его окрестностей» после военной операции, которая длилась около двух недель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 31 марта на пресс-конференции, что военные ликвидировали более 200 вооруженных радикалов во время операции в медицинском центре «Аш-Шифа», начатой 18 марта. По словам премьера, эта больница была превращена в «центральный террористический штаб [движения] ХАМАС».

По данным телеканала, здания медицинского комплекса сожжены или приведены в негодность, масштаб разрушений очень велик. Десятки тел обнаружены после отвода войск на территории больницы и на прилегающих улицах.