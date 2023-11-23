Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) арестовала главу больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Директор больницы «Аш-Шифа» был арестован и передан в Шин Бет (Служба безопасности Израиля) для допроса», — указывается в заявлении.

Согласно информации пресс-службы, было выявлен ряд доказательств того, что медучреждение, находящееся под его непосредственным руководством, служило штаб-квартирой для палестинской радикальной организации ХАМАС.

ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС использовал много ресурсов для поддержания туннельной системы, которую построил под больницей. Помимо того, группировка хранила много боеприпасов в больнице и поблизости от нее.

«Организация использовала больницу как убежище для своих террористов и доставляла туда израильских заложников», — отмечается в публикации.