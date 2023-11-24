Израиль уничтожил комплекс подземных туннелей и шахт террористической организации ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом говорится в посте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), обнародованном в соцсети X утром в пятницу, 24 ноября.

На коротком видео, которое опубликовала ЦАХАЛ, показано, как происходит взрыв в комплексе зданий. Судя по этим кадрам, по крайней мере одно из многоэтажных зданий получило серьезные повреждения.

Военная операция, которую Израиль ведет в районе крупнейшей больницы в Газе — «Аш-Шифа», — вызывает неоднозначную реакцию у наблюдателей. Израильская сторона подчеркивает, что террористы ХАМАС используют территорию больницы для своих целей, прикрываясь пациентами и персоналом как «живым щитом». Критики этой операции настаивают на недопустимости военных действий на территории больницы.

Перед уничтожением туннеля, обнаруженного под больницей «Аш-Шифа», израильские военные обеспечили журналистам международных СМИ доступ туда. На снятых ими кадрах запечатлены узкие проходы, а также ряд помещений, в том числе комната с кроватями, туалетом и маленькой кухней. Указывается, что этот туннель проходил на глубине 10 метров под больницей и имел протяженность 55 метров. Кроме того, в больнице «Аш-Шифа», по данным ЦАХАЛ, было обнаружено оружие. (DW)