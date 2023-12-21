Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили большую сеть стратегических туннелей ХАМАС в так называемом элитном квартале города Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Подразделение инженерных войск «Яалом» уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАС в городе Газа», – говорится в заявлении. В армии добавили, что 20 декабря «ЦАХАЛ обнаружил террористическую инфраструктуру, встроенную в «элитный квартал» ХАМАС в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС». «Сегодня (в четверг) сеть туннелей была контролируемым образом уничтожена», – отметили в пресс-службе. (9канал)