Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из командиров палестинской группировки «Исламский джихад» в Рафахе Аймана Заараба, сообщает ЦАХАЛ. Там называют его руководителем нападения отрядов «Нухбы» (подразделение в составе военного крыла ХАМАС) на Израиль 7 октября.

Заараб был ликвидирован в результате ударов истребителей ВВС на юге сектора Газа. Вместе с ним были убиты еще двое боевиков.

По данным израильской армии, ликвидированный командир был ответственен за нападение на кибуц Суфа и пост военных в этом кибуце.

«Кроме того, в последние несколько дней Заараб руководил подготовкой «Исламского джихада» к боевым действиям на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.