Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа одного из важных членов радикальной палестинской группировки «Исламский джихад», об этом в своем телеграм-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности уничтожили главу оперативного штаба северной части сектора Газа и высокопоставленного члена организации «Исламский джихад». Мамдух Лулу был помощником руководителей северного региона сектора Газа в организации «Исламский джихад» и находился в контакте с высокопоставленными лицами в штаб-квартире организации за рубежом», — говорится в сообщении.

Он был убит в результате авиаудара ВВС Израиля на основании разведданных Службы общей безопасности, добавили в армии.

«Лулу был центральной фигурой «Исламского джихада», он инициировал и возглавлял многочисленные террористические атаки со стороны Газы против Израиля», — отметили в пресс-службе.