Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о провале госпереворота, организованного иностранными спецслужбами.

«Наступило 5 октября, и попытка переворота провалилась. Мы все остаемся в Грузии – начиная с Бидзины Иванишвили, заканчивая каждым представителем «Грузинской мечты»… Любой, кто попытался поднять руку на нашу государственность в ходе акции, организованной иностранными спецслужбами, получит самый строгий ответ. Грузия не та страна, где иностранным спецслужбам кто-то может позволить свергнуть власть», — сказал Кобахидзе на брифинге.

Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за массовые протесты в день муниципальных выборов несет посол Евросоюза.

Со слов премьера, «конкретные люди из-за рубежа» выразили прямую поддержку «попытке свержения конституционного строя». «Среди них, например, представитель Евросоюза», — заявил Кобахидзе (цитата по Rustavi2), отметив, что дипломат поддержал акции протеста.

По мнению премьера, послу следует «выйти, дистанцироваться и решительно осудить все, что происходит на улицах Тбилиси». (newsgeorgia.ge)