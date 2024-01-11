Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана провел операцию против группы, готовившей свержение власти путем народного восстания, пишет АКИпресс.

В заявлении Госкомитета национальной безопасности говорится, что была проведена операция против группы, готовившей свержение власти путем народного восстания.

В заявлении сообщается, что были задержаны люди, готовившие народное восстание.

В заявлении утверждается, что Имамидин Ташов и Тилекмат Куренов, в отношении которых был выписан ордер на обыск по обвинению в «подготовке к силовому захвату власти». Подозреваемые дали показания, что Ташов был финансистом подготовки и организаций, направленных на свержение власти.

В заявлении отмечается, что в рамках операции были проведены обыски в домах, где проживал Ташов, изъяты автомобили класса люкс, деньги и драгоценности.