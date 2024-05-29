Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана с начала года предотвратили два террористических акта. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем Комитета национальной безопасности республики Ермеком Сагимбаевым.

«С начала года предотвращены два теракта, в том числе один за рубежом совместно с иностранными партнерами. На основании расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются», — говорится в сообщении.