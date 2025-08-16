Организация Объединенных Наций выражает готовность поддерживать любые существенные инициативы, направленные на установление прочного мира в Украине. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь ООН вновь призывает к немедленному, полному и безусловному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине. Организация Объединенных Наций готова поддержать все значимые усилия в этом направлении», — говорится в сообщении.

По словам Дюжаррика, мир в Украине должен опираться на уважении суверенитета и территориальной неприкосновенности страны, как того требует Устав ООН.