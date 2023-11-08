Мы поддерживаем продвижение устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает #, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам двухдневного саммита в Токио.

«Страны «Большой семерки» (G7) особо подчеркивают, что поддерживают шаги, предпринимаемые в направлении установления стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности, без применения силы», — говорится в заявлении.