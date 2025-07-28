Иран поддерживает заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

«Наша позиция по Южному Кавказу остается неизменной», — подчеркнул он, прокомментировав распространившуюся информацию о якобы изменении подхода Тегерана к региональным процессам.

Бегаи отметил, что Иран выступает за подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и урегулирование конфликта, призывая стороны к продолжению диалога.

По его словам, Иран всегда поддерживал развитие транспортных путей.

Кроме того, представитель МИД Ирана отметил, что считает опасным вмешательство в регион нерегиональных акторов, и по этому поводу существует консенсус.

Отметим, что 10 июля состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Абу-Даби (ОАЭ).

Встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Были проведены серьезные и содержательные обсуждения по ключевым направлениям мирной повестки — делимитация границ, открытие и развитие Зангезурского коридора, парафирование мирного соглашения.

Достигнута общая договоренность о продолжении переговоров как в формате различных рабочих групп, так и на более высоком уровне.