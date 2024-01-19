НАТО поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает #, oб этом в соцсети X написал заместитель помощника Генерального секретаря Североатлантического альянса по политическим вопросам и политике безопасности, специальный представитель генсека по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Коломина отметил, что выслушал обеспокоенности Армении по поводу дальнейшего пути мирных переговоров и региональной безопасности.

«НАТО поддерживает необходимую нормализацию между Азербайджаном и Арменией, их суверенитет и территориальную целостность», – отметил он.