Власти Кубы заявили о солидарности с Мексикой после штурма в пятницу полицией Эквадора мексиканского посольства в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа и осудили действия властей южноамериканской республики, передает ТАСС.

«Вся наша солидарность с Мексикой перед лицом недопустимого нарушения ее посольства в Кито. Венская конвенция о дипломатических сношениях, которая является важным компонентом международного права, должна соблюдаться всеми», — говорится в сообщении главы государства Мигеля Диас-Канеля в X (ранее Twitter).

«Мы решительно осуждаем вторжение вооруженных сил Эквадора в посольство Мексики в Кито, что представляет собой вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях, права на убежище и суверенитета Мексики», — говорится в сообщении главы МИД Кубы Бруно Родригеса Паррильи в X (ранее Twitter).