Новый премьер-министр Польши Дональд Туск предложил отправить в отставку руководителей всех польских спецслужб, сообщает в среду Radio ZET.

«Комиссия Сейма (нижней палаты парламента), ответственная за работу спецслужб, приняла к сведению предложение главы правительства уволить руководителей всех пяти спецслужб страны. На это предложение дан положительный ответ», — передает радиостанция со ссылкой на главу комиссии Михала Граматыку.

Речь идет о руководителях Службы разведки, Агентства внутренней безопасности, Центрального антикоррупционного бюро, Службы военной разведки и Службы контрразведки, отмечает Radio ZET.

Для того, чтобы решение парламентской комиссии вступило в силу, теперь необходимы вердикты правительственной коллегии, ответственной за работу спецслужб, а также президента страны Анджея Дуды.