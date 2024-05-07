Будущее Хави на посту главного тренера «Барселоны» остаётся под вопросом. Об этом информирует AS.

По сведениям источника, «Барселона» может уволить Хави по окончании сезона, если команда не финиширует на второй строчке в Ла Лиге. Третье место в испанской Примере будет считаться провалом для клуба – в таком случае каталонцы не сыграют в Суперкубке и лишатся прибыли за участие в этом турнире.

Примечательно, что в январе Хави объявил о своём досрочном уходе из каталонской команды по окончании сезона, но в апреле руководство сине-гранатовых сумело уговорить испанского специалиста остаться в клубе.

Напомним, «Барселона» после 34 туров чемпионата Испании по футболу набрала 73 очков и занимает третье место в турнирной таблице. У недавно вернувшейся на второе место «Жироны» 74 очка. (championat.com)