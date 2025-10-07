Жорди Альба завершит карьеру зимой.

Защитник «Интер Майами» объявил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона МЛС.

«Всем привет. Пришло время завершить важный этап в моей жизни. Я принял решение завершить карьеру профессионального футболиста в конце этого сезона. Я делаю это с абсолютной уверенностью, чувством удовлетворения и счастья. Потому что я чувствую, что прошел весь этот путь со всей страстью, на которую был способен, и сейчас самое подходящее время, чтобы начать новую главу и завершить предыдущую с наилучшими чувствами. Футбол дал мне абсолютно все.

Спасибо всем моим партнерам по команде, тренерам, членам тренерских штабов, сотрудникам клубов и соперникам, которые заставляли меня выкладываться по полной.

Я хочу особенно поблагодарить клубы, которые сформировали мою жизнь: «Атлетико Сентро Оспиталитет», где все началось; «Корнелью», которая придала мне уверенности в себе и позволила расти; «Химнастик», где я научился жизни раздевалке профессиональной команды и взрослел рядом с замечательными партнерами по команде; «Валенсию», клуб, который позволил мне осуществить мою мечту – дебютировать в высшем дивизионе.

Благодарю «Барселону», клуб всей моей жизни, который видел, как я рос в детстве, и позволил мне достичь вершины моей карьеры, прожить более чем незабываемое десятилетие и выиграть все возможные титулы. Я горжусь тем, что носил эту футболку, и благодарен за то, что стал частью вашей истории.

И, наконец, «Интер Майами», спасибо вам за то, что открыли для меня свои двери, встретили меня с любовью и дали мне возможность завершить это путешествие, наслаждаясь каждым мгновением.

Спасибо всем фанатам за вашу любовь. Вы научили меня тому, что футболку нужно не просто носить, ее нужно чувствовать. Спасибо моим родителям и брату за то, что с детства были рядом со мной на каждом шагу. За все усилия, которые вы приложили, чтобы помочь осуществить мою мечту. Я вас очень люблю.

Спасибо моей жене и детям за то, что заставляете меня улыбаться даже в зрелом возрасте и всегда напоминаете мне о том, что действительно важно. Любимая, спасибо тебе за то, что всегда была рядом со мной. Без твоей поддержки и советов все было бы по-другому. Я добивался всего, думая о тебе. Эти достижения – и твои тоже. Я тебя люблю.

Сегодня я завершаю эту главу, зная, что отдал всего себя. Футбол был, есть и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Спасибо тебе, футбол. Спасибо тебе за многое», – сказал Альба.

В составе «Барселоны» Альба 6 раз становился чемпионом Испании, 5 раз побеждал в Кубке страны, 4 раза выигрывал Суперкубок, а также по одному разу выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

За сборную Испании защитник провел 93 матча. В составе национальной команды он выиграл Евро-2012 и Лигу наций-2023. (sports.ru)