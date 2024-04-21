Руководство соцсети TikTok может уволить своего главного юрисконсульта в США после того, как Палата представителей Конгресса США приняла в субботу законопроект, который дает возможность запретить эту платформу в Соединенных Штатах, если китайская компания ByteDance откажется продать ее. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Эрих Андерсен, занимающий сейчас пост главного юрисконсульта TikTok и ByteDance в США, на протяжении нескольких лет пытался убедить американское правительство в том, что TikTok делает достаточно, чтобы у Пекина не было доступа к данным американских пользователей, а также возможности влиять на публикации, которые появляются в их лентах. Его усилия провалились, и теперь компания думает о том, чтобы отправить Андерсена в отставку.

Пока, продолжает Bloomberg, он не покинул компанию. Пресс-секретарь TikTok заявил Bloomberg, что сообщения об увольнении Андерсена — «это стопроцентная неправда».