Экс-президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, зарегистрировался в социальной сети TikTok, которую он в бытность главой Белого дома пытался запретить по соображениям национальной безопасности. За несколько часов с момент регистрации Трамп привлёк более 1,3 миллиона подписчиков.

Решение присоединиться к платформе для коротких видео может помочь бывшему президенту-республиканцу расширить своей электорат за счёт молодых избирателей. В преддверии назначенных на 5 ноября президентских выборов в США Трамп находится в тесной конкуренции с действующим президентом, демократом Джо Байденом, отмечает Reuters.

Первое видео Дональд Трамп разместил в своём аккаунте в TikTok вечером 1 июня. На кадрах политик приветствует фанатов во время турнира по борьбе UFC в Ньюарке, в штате Нью-Джерси.

Джо Байден в ходе нынешней избирательной кампании уже использует TikTok, хотя подписал закон, который запретит приложение, популярное среди 170 миллионов американцев, если китайский владелец ByteDance не сможет продать платформу.

ByteDance сейчас оспаривает через суд закон, который требует от компании продать TikTok к январю будущего года. Соцсеть заверяет, что не собирается передавать данные пользователей из Соединённых Штатов правительству Китая, и что уже приняты существенные меры для защиты конфиденциальных сведений подписчиков. (svoboda.org)