Американские конгрессмены потребовали освободить от должностей трех ректоров ведущих вузов за вспышки антисемитизма в учебных заведениях, сообщает Reuters.

В материале указывается, что 74 конгрессмена призывают уволить ректоров Гарвардского, Пенсильванского университетов и Массачусетского технологического института. Руководителей элитных высших учебных заведений обвиняют в неспособности справляться со вспышками антисемитизма после ряда пропалестинских митингов в кампусах.

По словам членов конгресса, «взрыв антисемитизма» в университетских кампусах стал наглядной демонстрацией «провала университетского руководства», а объяснения педагогов законодатели оценили как «отвратительные».

«Мы требуем, чтобы немедленно отстранили от должности каждого из этих ректоров», — заявили политики.