Гарвардский университет выпустил два отчета — один об антисемитизме и антиизраильских настроениях на кампусе, другой — об антиисламизме. Президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожидания студентов и персонала. Именно распространением антисемитизма президент США Дональд Трамп обосновывает решение лишить Гарвард федеральных грантов.

«Учебный год 2023-2024 был полон разочарования и боли. Я прошу прощения за те моменты, когда мы не оправдали высоких ожиданий, справедливо возложенных на наше сообщество», — прокомментировал президент Гарварда Алан Гарбер публикацию отчетов.

Над отчетами работали две специальных комиссии: по вопросам антисемитизма и антиизраильских настроений и по вопросам антимусульманских, антиарабских и антипалестинских настроений.

В отчете об антисемитизме — 311 страниц, об антиисламизме — 222. Оба отчета критически высказываются о культуре на кампусе и реакции университета на сложившуюся ситуацию.

В середине апреля министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников».

За этим последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.