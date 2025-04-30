Гарвардский университет выпустил два отчета — один об антисемитизме и антиизраильских настроениях на кампусе, другой — об антиисламизме. Президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожидания студентов и персонала. Именно распространением антисемитизма президент США Дональд Трамп обосновывает решение лишить Гарвард федеральных грантов.
«Учебный год 2023-2024 был полон разочарования и боли. Я прошу прощения за те моменты, когда мы не оправдали высоких ожиданий, справедливо возложенных на наше сообщество», — прокомментировал президент Гарварда Алан Гарбер публикацию отчетов.
Над отчетами работали две специальных комиссии: по вопросам антисемитизма и антиизраильских настроений и по вопросам антимусульманских, антиарабских и антипалестинских настроений.
В отчете об антисемитизме — 311 страниц, об антиисламизме — 222. Оба отчета критически высказываются о культуре на кампусе и реакции университета на сложившуюся ситуацию.
В середине апреля министерство образования США объявило о заморозке федеральных грантов для Гарварда. Поводом для этого стал отказ университета выполнять требования ведомства, в числе которых был аудит «взглядов студентов и сотрудников».
За этим последовали угрозы Трампа лишить Гарвард специального налогового статуса и возможности принимать иностранных студентов.
Университет подал в суд на администрацию президента, требуя восстановить финансирование. (bbc.com)