Гарвард опроверг сообщение о том, что команда президента США Дональда Трампа по ошибке направила университету письмо с требованиями о внесении изменений в политику учебного заведения. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Даже если письмо было ошибкой, действия, предпринятые правительством на этой неделе, имеют реальные последствия, — приводит издание выдержки из заявления университета. — Нам по-прежнему неясно, что именно из недавних слов и действий правительства было ошибкой или что правительство на самом деле намеревалось сделать и сказать».

Ранее студенческая газета The Harvard Crimson сообщила, что университет получил письмо с требованием передать данные об обучающихся по визе студентах, «которые создавали угрозу другим студентам или сотрудникам» и «мешали образовательной среде», а также о принятых в отношении таких студентов дисциплинарных мерах. Администрация президента США не стала открещиваться от требований, после того как 14 апреля Гарвард публично отказался принимать их. При этом 19 апреля газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что письмо с требованиями администрации Трампа направили Гарвардскому университету 10 апреля по ошибке.

15 апреля Трамп предложил расценивать Гарвард как политическую организацию и лишить вуз статуса необлагаемого налогами университета. Министерство образования объявило о заморозке грантов для Гарвардского университета на $2,2 млрд и долгосрочных контрактов на $60 млн. Также сообщалось, что американская администрация намерена пересмотреть гранты и контракты с этим элитным высшим учебным заведением на общую сумму около $9 млрд.