Расширен круг лиц, платное обучение которых в образовательных учреждениях будет оплачиваться за счет государственного бюджета.

Как сообщает #, это отражено в поправке, предлагаемой к закону «Об образовании», обсуждаемому на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.