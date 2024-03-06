В нашей стране много общеобразовательных учебных заведений, там обучение бесплатное.

Как сообщает #, об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию сказал заведующий юридическим отделом Министерства науки и образования Сабухи Махмудов.