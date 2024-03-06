В нашей стране много общеобразовательных учебных заведений, там обучение бесплатное.
Как сообщает #, об этом на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию сказал заведующий юридическим отделом Министерства науки и образования Сабухи Махмудов.
Он отметил, что частные общеобразовательные школы являются субъектами предпринимательства: «Они могут принять решение об освобождении членов семей шехидов от платы за обучение только после оценки своих возможностей. Это их внутреннее решение. Частных общеобразовательных учреждений больше по сравнению с вузами. Если это можно регулировать законодательством, то это можно рассмотреть».