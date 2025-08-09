Не менее 365 человек были арестованы во время демонстрации в поддержку запрещенной организации Palestine Action, прошедшей в Вестминстере на Парламентской площади, сообщает полиция Лондона.

Участники акции одновременно подняли самодельные плакаты с надписью: «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action».

В июле Palestine Action была объявлена террористической организацией на основании Акта о терроризме 2000 года, что сделало членство в ней или поддержку ее деятельности уголовным преступлением, наказуемым сроком до 14 лет лишения свободы.

Протестная акция все еще продолжается. В полиции заявили, что все, кто демонстрирует плакаты в поддержку Palestine Action, «либо уже арестованы, либо в процессе ареста».