Не менее 365 человек были арестованы во время демонстрации в поддержку запрещенной организации Palestine Action, прошедшей в Вестминстере на Парламентской площади, сообщает полиция Лондона.
Участники акции одновременно подняли самодельные плакаты с надписью: «Я против геноцида. Я поддерживаю Palestine Action».
В июле Palestine Action была объявлена террористической организацией на основании Акта о терроризме 2000 года, что сделало членство в ней или поддержку ее деятельности уголовным преступлением, наказуемым сроком до 14 лет лишения свободы.
Протестная акция все еще продолжается. В полиции заявили, что все, кто демонстрирует плакаты в поддержку Palestine Action, «либо уже арестованы, либо в процессе ареста».
На видео, которые распространяются в социальных сетях, видно, как полицейские ходят среди сидящих на земле протестующих, подходят к людям, разговаривают с ними, а потом уводят. (bbc)