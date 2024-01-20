На пропалестинской акции в итальянском городе Виченца произошли столкновения, четверо полицейских пострадали, сообщает La Repubblica.

Митингующие кидали дымовые шашки и пытались прорвать полицейский кордон, чтобы заблокировать израильский павильон, где в это время проходила ярмарка. Сотрудники правоохранительных органов использовали против протестующих водометы, передает РБК.

В акции приняло участие около 500 человек. Полицейские призвали демонстрантов остановиться тех, кто уклонился от установленного маршрута, поскольку акция была согласованной с итальянскими властями. После этого сотрудники правоохранительных органов использовали водометы, протестующие в ответ начали бросать петарды и дымовые шашки. Один из полицейских пострадал после того, как в него попала «большая петарда», уточняет газета.