По меньшей мере 32 полицейских пострадали на прошедшей в субботу акции протеста в Тбилиси, один из них получил тяжелые повреждения. Об этом заявил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

«Всего пострадали 32 полицейских. Из них 30 полицейских имеют легкие травмы, у одного тяжелые травмы, но, к счастью, его состояние стабильно, также у одного повреждение средней тяжести», — заявил Дарахвелидзе.

МВД в ночь на воскресенье задержало пятерых организаторов акции, включая Зоделаву и оперного певца Паату Бурчуладзе за призыв к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет тюрьмы.