14 полицейских пострадали во время стычек с митингующими в Тбилиси у президентского дворца, один из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на брифинге замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что «государство будет очень строгим по отношению к любому человеку, который поднимет руку на полицейского»

«Один из пострадавших находится в довольно тяжелом состоянии… Я думаю, эти люди, которые совершили такое, должны молиться», — заявил Кобахидзе.

Параллельно муниципальным выборам в Тбилиси проходила масштабная акция протеста. По призыву организаторов часть демонстрантов переместилась с проспекта Руставели к президентскому дворцу на улице Атонели, где начались беспорядки.

Спецназ оттеснил протестующих от Дворца Орбелиани с помощью слезоточивого газа и водометов. На близлежащих улицах демонстранты выстроили баррикады из инвентаря баров и ресторанов.

Сообщается и о пострадавших среди журналистов. Общественный вещатель Грузии и проправительственный телеканал «Имеди» заявляют, что протестующие распылили в глаза их сотрудникам неустановленную жидкость.

Пока в Тбилиси идут столкновения со спецназом, правящая партия «Грузинская мечта» отпраздновала победу на муниципальных выборах после объявления данных экзитпола проправительственного телеканала «Имеди».

«Победа действительно впечатляющая, поздравляю. Грузинское общество добилось успеха, окончательно выпрямились. Это то, чего заслуживает наша история, наша генетика. Этим мы уже отдали дань уважения нашим предкам», – заявил миллиардер-основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили на праздничном мероприятии в центральном офисе партии.

Он рассказал об успешной борьбе своей команды с «агентурой» и «внешним влиянием». Лидер ГМ никак не прокомментировал продолжающуюся протестную акцию в Тбилиси и попытку штурма президентской резиденции, отметив лишь, что оппоненты «катастрофически проиграли выборы и пытаются что-то сделать с улицы».

«Мы стойко стоим и держим ситуацию», – сказал Иванишвили.

Согласно экзитполу, проведенному компанией GORBI по заказу «Имеди», кандидаты «Грузинской мечты» с большим отрывом выигрывают на выборах мэра во всех крупных городах. (newsgeorgia.ge)