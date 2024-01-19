Лечение десяти человек, пострадавших в результате взрыва в мебельном цехе в Баку, продолжается в медицинских учреждениях столицы.

Как сообщили Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), девять пациентов проходят лечение в ожоговом центре при Медцентре имени Нариманова.

Состояние троих из них оценивается как стабильно тяжелое, шести пациентов — средней тяжести.

В TƏBİB сообщили, что один пациент помещен в Клинический медицинский центр, а двое пострадавших выписаны на амбулаторное лечение.

Напомним, что после взрыва, произошедшего 15 января в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе Баку, сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 9 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека.