В Азербайджане ряд законов предлагается привести в соответствие с новым законопроектом «О бесплатной юридической помощи», чтобы расширить доступ уязвимых групп населения к такой помощи и обеспечить более надежную защиту их конституционных прав.

Как сообщает #, соответствующий проект поправок вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Изменения предусмотрены в Гражданском процессуальном и Уголовно-процессуальном кодексах, а также в Кодексе исполнения наказаний.

Поправки также предлагается внести в законы «Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов», «О ветеранах», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения», «Об адвокатах и адвокатской деятельности», «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «О борьбе с торговлей людьми», «Об адресной государственной социальной помощи», «О предотвращении бытового насилия», «О правах лиц с инвалидностью» и «О правах ребенка».

Законопроект закрепляет право на бесплатную юридическую помощь за семьями, получившими статус семьи шехида, ветеранами, лицами со статусом беженца, детьми, лишенными родительского попечения, и несовершеннолетними.

Такое право также предусматривается для жертв торговли людьми, членов семей, получающих социальную помощь, пострадавших от бытового насилия и неработающих лиц с инвалидностью.