Северная Корея раскритиковала США за продажу оружия и военную поддержку Тайваня, обвинив Вашингтон в нагнетании напряженности в Тайваньском проливе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Какие бы методы ни применяли тайваньские сепаратистские силы и какую бы поддержку ни оказывала Тайваню США, это не изменит того факта, что Тайвань является частью Китая, и не сможет поколебать основное признание международного сообщества, придерживающегося принципа «единого Китая»», — следует из публикации.

По мнению агентства, США «следует дважды подумать, прежде чем вступать в прямую конфронтацию с могущественной державой — Китайской Народной Республикой — ради безопасности Тайваня, и сможет ли Вашингтон справиться с последствиями этой конфронтации».