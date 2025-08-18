Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён на заседании кабинета министров распорядился соблюдать договоренности с КНДР там, «где это возможно». Слова южнокорейского лидера приводит его администрация.

«Настоящая безопасность основана на защите мира. Мы должны иметь мужество постепенно делать шаги по снижению напряженности, сохраняя высокую обороноспособность», — сказал Ли Чжэ Мён. «Прошу профильные органы подготовиться к поэтапному выполнению существующих межкорейских соглашений, начиная с тех частей, где это возможно», — заявил президент Республики Корея.

«Если результаты малых действенных шагов будут накапливаться, как галька, взаимное доверие будет восстановлено. Дорога к миру станет шире, будет заложен фундамент для взаимного роста Юга и Севера», — считает президент. Он добавил, что поддержание межкорейских отношений создает пространство для дипломатии «в условиях стремительно меняющейся» внешнеполитической обстановки.

Ли Чжэ Мён обратил внимание на популярность анимационного фильма KPop Demon Hunters и заявил, что подобные продукты стимулируют рост интереса к стране и ее истории. Он попросил профильные ведомства разработать стратегию по дальнейшему продвижению и поддержке южнокорейской популярной культуры.