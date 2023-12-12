В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году между ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и швейцарской компанией Stadler, 4 из 10 поездов будут сданы в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов.

По его словам, в настоящее время один поезд находится в Баку.

«Еще один поезд прибыл в Азербайджан, а подготовительные работы по двум поездам подходят к концу. Также ведутся завершающие работы по производству оставшихся шести поездов», — сказал Рустамов.

Он отметил, что до конца 2024 года эти составы также будут сданы в эксплуатацию.

«После проверки четырех поездов, они будут введены в эксплуатацию с марта 2024 года», — сказал Рустамов.

Также председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» заявил, что подготовлен трехлетний план возобновления пассажирских перевозок на маршрутах, которые существовали до пандемии.

По его словам, в соответствии с этим планом пассажироперевозки планируется возобновлять поэтапно.

«Дорожная инфраструктура в южном направлении не позволяет предоставлять качественные услуги. Уже в этом году мы запустили линию Баку-Габала протяженностью 309 км, идет подготовка к вводу в эксплуатацию линии Евлах-Балакян. Это займет много времени», — сказал Ровшан Рустамов.