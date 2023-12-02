Несколько европейских аэропортов отменили или задержали рейсы из-за снежного шторма, который также помешал работе общественного транспорта в Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии, сообщает в субботу Associated Press.

В аэропорту Мюнхена заявили об отмене всех рейсов до 6:00 (8:00 мск) воскресенья, тогда как изначально планировалось, что самолеты не будут летать только до полудня субботы. Об отмене или задержке рейсов также сообщили в других воздушных гаванях региона, в том числе в аэропорту Цюриха.

Самая тяжелая ситуация в Мюнхене, где не ходят поезда и трамваи, метро и пригородные поезда работают с перебоями. Из-за упавших деревьев «много тысяч» человек по всей Баварии остались без электричества. Также ранее сообщалось, что был отменен запланированный на субботу футбольный матч в Мюнхене между командами «Бавария» и «Унион».

В соседних Швейцарии и Австрии власти предупреждают о высокой угрозе схода лавин из-за сильного снегопада. Также австрийская железнодорожная компания OeBB заявила в субботу днем, что несколько участков железных дорог по всей стране закрыты из-за шторма.

Тем временем в Чехии основная автомагистраль D1 и несколько других дорог оказались заблокированы на протяжении нескольких часов, было приостановлено или отменено движение поездов и публичного транспорта, 15 тыс. домов остались без электричества.