В случае прекращения помощи Украине американцам придется воевать против страны-агрессора РФ, выполняя свои обязательства перед союзниками по НАТО. Об этом на брифинге 8 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает сайт Белого дома.

Он подчеркнул, что прекращение поддержки Украины приведет Россию на границы стран НАТО и для их защиты придется активировать статью 5 устава Альянса, согласно которой нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех союзников.

«Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высока, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье 5», – предостерег Кирби.

По его словам, президент РФ Владимир Путин изначально рассчитывал на такое развитие событий, так как не верил в единство Запада. «Если вы заботитесь о нашей национальной безопасности, вы должны видеть Путина таким, каким он есть, вы должны видеть Россию такой, какой она есть, и понимать, что помощь Украине – а они не просят нас физически присутствовать – помощь им выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе», – подчеркнул Кирби.

Напомню, что 7 декабря республиканцами в Сенате США было заблокировано голосование по запрошенному Белым домом дополнительному пакету финансирования, включающего помощь Украине и Израилю без дополнительных мер по защите границ США от мигрантов. Президент США Джо Байден назвал это «политическим шантажом», учитывая, что «ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны». При этом, как сообщил Reuters со ссылкой на источник в Белом доме, Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения миграционной политики для обеспечения принятия в Конгрессе новой помощи Украине и Израилю. Утверждается, что правительство и законодатели (у которых через неделю начинаются рождественские каникулы) готовы заключить соглашение, которое обеспечит военную помощь двум указанным странам и одновременно будет препятствовать нелегальной иммиграции через американо-мексиканскую границу.

Остается надеяться на то, что в итоге так оно и будет. Ведь с 24 февраля 2022 Украина жила с западными партнерами в консенсусе: Киев все ресурсы направлял на войну, а партнеры помогали финансировать гражданские расходы. Но договариваться о деньгах на 2024 год стало труднее. Война в Украине сошла с первых полос мировых СМИ на фоне конфликта в Секторе Газа, а солидарность вытеснили прагматические политические торги в ЕС и в США.

В итоге, на данный момент реальность такова, что за считанные недели до начала нового бюджетного года Украине не хватает уверенности в получении 29 млрд долл. внешнего финансирования. Речь идет о 35% расходов или двух третях доходов бюджета. Общие потребности во внешнем финансировании на 2024 год составляют 41 млрд дол. Это закреплено в законе о госбюджете. Минфин Украины предварительно договорился о получении менее трети от этой суммы. Это льготные кредиты от Японии и Великобритании, а также транши от МВФ. Последние необходимы Украине прежде всего для осуществления выплат по предварительным займам фонда.

Украинское правительство также ведет переговоры по привлечению средств с Канадой, Норвегией и Южной Кореей. Однако эти займы не сравнимы с финансированием, которое Минфин ожидает получить от крупнейших доноров – США и ЕС, а с этим возникли проблемы. Найти альтернативу финансированию от Евросоюза и США почти невозможно. Украина отрезана от международных рынков капитала, а в бюджетах других партнеров столь значительных средств для поддержки украинцев нет.

В итоге, Украина переходит к стратегической обороне в попытках сдержать продвижение российской оккупационной армии и восстановить готовность собственных Вооруженных сил к следующему большому наступлению. Об этом 8 декабря пишет The Wall Street Journal. Издание указывает, что Украине нужно время на восстановление. А еще, со ссылкой на западных стратегов издание пишет, что если Украина и ее союзники смогут преодолеть трудности и продолжить обеспечивать ВСУ всем необходимым, то при лучшем сценарии 2024 год станет годом восстановления украинской армии.

Это должно означать, заключает издание, что весной 2025 года Украина снова будет иметь потенциал для наступления – «если переживет 2024 год».

И тут главное слово — если. Потому, что отсутствие финансовой и военной помощи со стороны США и ЕС в должном объеме увеличивает вероятность того, что этого «если» может просто не быть. Тем более, что продолжается блокировка польско-украинской границы со стороны. Только в ноябре из-за блокировки украинский экспорт через границу с Польшей упал на 40%. Решение венгерских и словацких дальнобойщиков присоединиться к протестам грозит углубить нагрузку на и без того разрушенную экономику Украины.

Украинские войска на передовой уже почувствовали последствия блокировки границы с Польшей. Протесты привели к проблемам с поставками военных грузов. Как пишет The New York Times, блокада польской границы делает и без того ожесточенные бои еще более сложными. Украинский военный Александр, воюющий на востоке Украины, рассказал, что его подразделение все еще ждет доставки двух приборов ночного видения. По его словам, оборудование стоит на границе.