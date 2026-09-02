Военные Ирана после атак США нанесли удары по американским военным объектам на территории Кувейта, Ирака, Иордании и Бахрейна, говорится в сообщении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в телеграм-канале.

В частности, по данным иранской стороны, ударом БПЛА и ракет удалось поразить штаб и резиденцию командующего на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте, ангар для беспилотников и места их запуска, а также уничтожить несколько аппаратов.

Кроме того, были атакованы позиции США в районе Эрбиля — административного центра Иракского Курдистана.

В КСИР также обратились к населению Кувейта, заверив, что борются с «оккупацией исламских земель американской армией». В КСИР подчеркнули, что желают ухода ВС США из Кувейта, «разрушения господства США и жестокого сионистского режима».

В свою очередь вооруженные силы Кувейта ранее сообщили, что ПВО отбивают атаку беспилотников и ракет. Власти сообщали, что при налете дронов начался пожар в жилом доме в столице Эль-Кувейте. Экстренные службы сдержали распространение огня, пострадавших среди жителей нет.