По меньшей мере 68 человек пострадали, 5 погибли в результате американского удара по месту проведения свадебной церемонии в городе Сирик в Иране. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на представителя Красного Полумесяца.

Отмечается, что среди пострадавших много детей, раненые доставлены в больницы Сирика и Минаба.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении серии ударов по целям в Иране. По информации телеканала Press TV, взрывы произошли на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и в нескольких городах.