Правительство Перу решило разорвать дипломатические отношения с Ираном. Об этом сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

«Правительство Республики Перу приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран», — говорится в заявлении.

В МИД уточнили, что такой шаг связан, в частности, с ситуацией на Ближнем Востоке и иранскими действиями в Ормузском проливе. «Решение Перу о разрыве дипломатических отношений с Ираном не влечет за собой разрыва консульских отношений», — отметили в ведомстве.